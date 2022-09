Bürgermeisterbewerber gehen in Stichwahl Nach der ersten Runde der Bürgermeisterwahlen in Perleberg und Senftenberg müssen sich in beiden Städten die beiden jeweils bestplatzierten Bewerber am 9. Ok... dpa

Perleberg/Senftenberg -Nach der ersten Runde der Bürgermeisterwahlen in Perleberg und Senftenberg müssen sich in beiden Städten die beiden jeweils bestplatzierten Bewerber am 9. Oktober einer Stichwahl stellen.