Die Erkenntnis ist bitter, und sie stammt von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner persönlich. „Wir haben ein gewaltiges Problem in der Stadt: massiven Antisemitismus.“ Die Bilder und Nachrichten der vergangenen Tage von Berlins Straßen voller Hass und Verachtung gegenüber Israel geben dem CDU-Politiker recht.

Zunächst ist es nach Wegners Worten Aufgabe der Berliner Polizei, dagegen vorzugehen und gleichzeitig jüdische und israelische Einrichtungen in der Stadt zu schützen. Obwohl die Polizei „an der Belastungsgrenze“ arbeite, so Wegner, leiste sie exzellente Arbeit. Doch das alleine werde nicht ausreichen, sagte Wegner. Jetzt soll es den Antisemiten auch ans Geld gehen – Geld, das ihnen das Land Berlin bisher bezahlt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Fernsehsendung „Markus Lanz“ vom ZDF am Mittwochabend arbeitete sich Wegner – mit seiner CDU erst seit Ende April dieses Jahres im Amt – an den rot-rot-grünen Vorgängerregierungen in Berlin ab. „Es wurde viel zu lange weggeschaut“, der weitverbreitete Antisemitismus, der Hass auf Israel zum Beispiel an Schulen, sei ignoriert worden. „Weil es unangenehm ist.“ Das müsse ein Ende haben. Man müsse dringend diejenigen in den Blick nehmen, die in Berlin antisemitische Parolen rufen. Denn, so Wegner: „Das sind Berliner Jungs.“

Doch wie ist diesem quasi hausgemachten Antisemitismus beizukommen? Wie erreichen wir die Kinder und Jugendlichen, die aus ihren Familien und ihrer Umgebung oft einen mörderischen Hass auf Israel mit auf den Weg bekommen? Was kann man dagegen tun, dass sich der Krieg in Nahost nahezu unmittelbar auf Berlin auswirkt?

Kai Wegner will prüfen, welche Vereine noch Geld bekommen

Kai Wegner will dafür einen intensiven Blick in die sehr diverse Förderlandschaft des Landes Berlin werfen. Denn der Senat fördert in der so oft gelobten vielfältigen und bunten 3,7-Millionen-Menschen-Stadt auch so manche mit Zuschüssen, die vor allem vom Selbstbehauptungswillen und des Empowerments des sogenannten Globalen Südens geprägt sind. Solchen Gruppen und Vereinen fällt es vor allem beim Blick auf den Nahen Osten oft schwer, Terror gegen unbeteiligte Zivilisten von Kriegshandlungen zu unterscheiden, bei denen auch Zivilisten getötet werden. Auch im aktuellen Krieg.

Ein Beispiel dafür mag Oyoun sein, ein Kulturzentrum in Neukölln. Oyoun will nach eigenen Worten eine „Plattform für exzellente diasporische, migrantische und internationale Kunst und Kultur“ sein. Seit einigen Jahr wird die Plattform mit ihrer Zentrale in der Nähe des Hermannplatzes gefördert. Von der Senatsverwaltung für Kultur.

Jetzt, zehn Tage nach dem Angriff der terroristischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel und unter dem Eindruck der israelischen Reaktion, hat sich Oyoun via Instagram zu Wort gemeldet. In einem fragwürdigen Statement wird zwar der Terror der Hamas pflichtgemäß verurteilt, vor allem aber Israel als gewalttätige Kolonialmacht angeprangert. Des Weiteres beklagt Oyoun, dass es vom Senat bereits „in der Vergangenheit unter Druck gesetzt worden“ sei, mehrere Veranstaltungen abzusagen. Dem werde man sich aber nicht beugen.

Kai Wegner: Wer Hass sät, wird kein Geld bekommen

„Wir müssen genau gucken, welche Vereine gefördert werden“, sagt Wegner und verspricht, dass in den aktuellen Verhandlungen über den Haushalt 2024/25 „alle Förderprogramme durchforstet werden“, auch und vor allem die für Integration. „Die, die Hass säen, werden kein Geld kriegen – dafür sorge ich.“

Das ist erst einmal gut gesprochen von Wegner. Aber was oder wen meint der Regierungschef konkret? Bei den Grünen zum Beispiel – als ehemalige Regierungspartei dürfe sie sich von Wegner direkt angesprochen fühlen – kenne niemand auch nur ein einziges Projekt, das die CDU in den laufenden Haushaltsverhandlungen thematisiert habe, sagte ein Fraktionssprecher auf Frage der Berliner Zeitung. „In der Grünen-Fraktion fragt man sich, um welche Projekte es sich handelt.“

Noch schärfer geht Wegners Parteikollege Burkard Dregger mit der Berliner Förderkultur ins Gericht, insbesondere mit derjenigen der vielen Präventionsprogrammen gegen Antisemitismus und anderen menschenfeindlichen Extremismus, ob in Schulen oder in anderen Einrichtungen. „Wo sind eigentlich die Erfolge dieser Programme?“, fragt der profilierte Innenpolitiker rhetorisch, um die Antwort gleich mitzuliefern: „Es gibt sie nicht.“ Dregger drastisch: „Alle Programme gegen Antisemitismus haben versagt.“

Nach Dreggers Worten brauche es jetzt klare Worte und „ganz kritische Ansagen an die Organisationen“, sagt er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Künftig sollen Programme nur gefördert werden, wenn sie den israelbezogenen Antisemitismus klar benennen. „Wir müssen zum Beispiel die Hamas thematisieren, ihre Rolle als Organisation, die ihr eigenes Volk verbluten lässt“ und es Israel in die Schuhe schiebe, so Dregger. Bereits am Montag hatte Dregger im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gesagt: „Wir müssen den Zuwanderern sagen: Ihr werdet verraten.“ Die Hamas sei der größte Feind der Palästinenser.