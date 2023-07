Buschmann warnt vor Krisenmodus bei Gesetzgebung

Pandemie, Krieg, Inflation: Die Weltlage habe laut dem Bundesjustizminister entschlossene und schnelle Handlungen erfordert. Nun sei es aber an der Zeit „wie...

ARCHIV - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will «nach all der Krisengesetzgebung wieder in den Normalmodus» zurückkehren. Britta Pedersen/dpa