Busspur in Berlin-Zehlendorf wird entfernt

Berlin -Eine neu eingerichtete Busspur in Berlin-Zehlendorf verschwindet. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz verzichtet auf eine Beschwerde gegen eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, wie ein Sprecher am Freitag auf Anfrage mitteilte. Das Gericht hatte die Busspur im Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Binnen einer Woche nach Rechtskraft der Entscheidung müsse die Spur in der Clayallee im Südwesten der Stadt entfernt werden, hieß es. Damit haben sich Anwohner zunächst erfolgreich gegen die neue Regelung gewehrt.