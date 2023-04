BVB/Freie Wähler peilt für 2024 die 8-Prozent-Marke an Die Freien Wähler wollen im kommenden Jahr in Brandenburg flächendeckend bei den Kommunalwahlen und der Landtagswahl antreten. Dies beschloss die Zentralvers... dpa

Fürstenwalde/Spree -Die Freien Wähler wollen im kommenden Jahr in Brandenburg flächendeckend bei den Kommunalwahlen und der Landtagswahl antreten. Dies beschloss die Zentralversammlung der Brandenburger Wählergruppen und Bürgerinitiativen am Sonntag in Fürstenwalde (Oder-Spree). Der Landesvorsitzende Péter Vida nannte als Ziel für die Landtagswahl im Herbst 2024 das Erreichen der 8-Prozent-Marke für BVB/Freie Wähler. 2019 war die Fraktion mit 5,0 Prozent in den Brandenburger Landtag eingezogen.