Cablitz: Rassismus in Teilen der Gesellschaft Die Linke warf der Berliner Polizei kürzlich nach einem Vorfall „strukturellen Rassismus“ vor. Der Pressesprecher der Polizei kennt Rassismus aus eigener Erf... dpa

ARCHIV - Thilo Cablitz. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Von den einen wurde er rassistisch beschimpft, von den anderen als Nazi in Polizeiuniform tituliert. Thilo Cablitz war früher Streifenpolizist in Kreuzberg und Neukölln, seit 2018 wurde er als Pressesprecher der Berliner Polizei bekannt, in dieser Woche endet die Tätigkeit. Sein Vater stammt aus Afrika, er selbst kennt Rassismus aus eigener Erfahrung. Das Problem gebe es weiterhin in manchen Bereichen von Gesellschaft und auch Polizei, sagte Cablitz (geb. 1978) in einem dpa-Interview. „In der Gesellschaft mangelt es in Teilen noch an Sensibilität für diskriminierende Sprüche, die vermeintlich als Witz formuliert waren.“