Cannabis-Legalisierung in zwei Schritten Vor einem halben Jahr legt der Gesundheitsminister erste Pläne für die Cannabis-Legalisierung vor. Sie gehen wohl zu weit und werden überarbeitet. Nun gibt e... dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Legalisierung von Cannabis in Deutschland vorantreiben. Hannes P. Albert/dpa

Berlin -In Deutschland sollen der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen künftig straffrei sein. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellten in Berlin Details dazu vor.