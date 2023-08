Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will jungen Menschen das Cannabis-Gesetz näherbringen. Wie er das versucht? Er trifft sich für ein Interview mit dem Berliner Rapper Sido, der bürgerlich Paul Würdig heißt und das Cannabis-Unternehmen KEjF. mitgegründet hat.

Am Freitag wollen Lauterbach und Würdig in Berlin zusammenkommen. Der Rapper hat den Minister eingeladen, das Online-Format heißt „KEjF.Talk“. Dabei handle es sich um eine „Gesprächsreihe, die der Künstler initiiert hat, um über Potenziale, Grenzen und Risiken im Umgang mit Cannabis – sowohl in der Medizin als auch als Genussmittel – zu informieren“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Berliner Zeitung.

Auf Instagram hatte das Unternehmen bereits am vergangenen Freitag angekündigt, dass Lauterbach und Würdig aufeinandertreffen werden. Darüber hinaus äußerte sich KEjF. auf Anfrage nicht.

In einer Pressemitteilung vom vergangenen Juni heißt es, dass Sido gemeinsam mit der Medical CNBS Pharma GmbH das Unternehmen KEjF gegründet habe – „um sich aktiv für eine serviceorientierte und individuelle Versorgung von Patienten mit medizinischem Cannabis einzusetzen“. Demnach sollen „unterschiedlichste Craft-Cannabisblüten sowie Vollspektrum-Extrakte auf Cannabisbasis in Deutschland“ vertrieben werden. Ziel sei ebenfalls, „mit Deutschland in den Dialog über Cannabis zu treten“.

Zu den Beweggründen des Ministers sagte der Ministeriumssprecher: „Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach betrachtet diesen Auftritt als Möglichkeit, den Sinn des Cannabisgesetzes einem jungen Publikum näherzubringen und die Gefahren des Konsums aufzuzeigen.“ Deswegen also das Treffen mit dem Cannabis-Unternehmer Würdig.

Bundesregierung will Cannabis-Konsum teilweise legalisieren

Am vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett einem Entwurf des Cannabis-Gesetzes zugestimmt. In den kommenden Wochen soll er ins parlamentarische Verfahren gehen. Anfang 2024 soll das Gesetz in Kraft treten. Damit, so der Plan, würden der Cannabis-Konsum entkriminalisiert und der Eigenanbau in Cannabis-Klubs sowie die Verteilung an die Mitglieder erlaubt.

Zwischen Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes blieben damit nur ein paar Monate – wenig Zeit für Behörden und Schulen, sich auf die neue Rechtslage vorzubereiten. Vor allem von Unionspolitikern hagelt es Kritik an der Teillegalisierung und deren Tempo.

Das Cannabis-Gesetz markiere „einen Wendepunkt einer leider gescheiterten Cannabisdrogenpolitik“, sagte Lauterbach in der vergangenen Woche. „Ziel ist, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität zurückzudrängen, das Dealen mit gestreckten oder toxischen Substanzen einzudämmen und die Konsumentenzahlen zu drücken.“

Für Jugendliche soll der Konsum verboten bleiben, „für junge Erwachsene soll er nur bedingt möglich sein“, so der Minister weiter. Dies sei notwendig, weil der Konsum besonders dem noch wachsenden Gehirn schade. „Um zu verhindern, dass Heranwachsende trotzdem konsumieren, starten wir bereits jetzt eine Aufklärungskampagne“, sagte Lauterbach. „Niemand darf das Gesetz missverstehen. Cannabiskonsum wird legalisiert. Gefährlich bleibt er trotzdem.“ Lauterbach hatte in der Vergangenheit gesagt, dass er selbst bereits Cannabis konsumiert habe.

Lauterbach und Sido – eine bemerkenswerte Kombination

In den Augen des Ministers kann das Gespräch mit dem Unternehmer Würdig offenbar zur Aufklärung beitragen. Als Rapper Sido war der heute 42-Jährige vor allem in den 2000er-Jahren erfolgreich – mit „Mein Block“ oder auch mit dem Titel „Schlechtes Vorbild“. Darin heißt es: „Scheiß egal, das Gesetz bedeutet nichts für mich!“ Und: „Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben.“ Nun also will der frühere Gangster-Rapper mit jemandem sprechen, der selbst Gesetze erarbeitet.

Dass Lauterbach und Würdig aufeinandertreffen, ist aber auch aus einem anderen Grund interessant: Da ist einerseits der Gesundheitsminister, der während der Corona-Pandemie als strenger Mahner auftrat. Und andererseits Sido, der im Jahr 2020 in einem Interview und angesprochen auf Tausende Corona-Tote in den USA antwortete: „Das hast du gehört. Aber wir wissen es ja nicht. Ich guck keine Nachrichten mehr.“ Die „großen Medien“ seien „unterwandert“.

Weiterhin sagte er, der „alte Rothschild“ habe seine Kinder nach Frankfurt und Wien geschickt. „Die haben angefangen, da ihr Geschäft zu machen“, deshalb sei Frankfurt heute auch eine Bankenstadt. Damit bediente er sich des Bildes eines vermeintlichen Finanzjudentums, das in antisemitischen Verschwörungstheorien vorkommt. Auf die Frage, ob Karl Lauterbach auch Aussagen wie diese ansprechen werde, antwortete das Gesundheitsministerium nicht.

Kurz darauf grenzte sich der Berliner Rapper von Verschwörungstheoretikern wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann und Ken Jebsen ab. Doch auf Nachfrage des Online-Musikmagazins HipHop.de distanzierte sich Würdig weder gänzlich von der Verschwörungstheorie eines Weltjudentums, die der Sänger Naidoo aufgegriffen hatte, noch verteidigte er den Künstler: „Ich weiß genau so viel wie alle: nämlich nichts.“

Etwas ausführlicher erklärte Sido später: „Wenn es so ist, wie er sagt, ist es doch gut, dass jemand mit seiner Reichweite darüber aufklärt. Wenn es nicht so ist, wie er es sagt, [...] dann ist es einfach nur verrückt. [...] Ich bin auf keiner Seite. Ich weiß nicht, ob Dinge so sind oder nicht.“