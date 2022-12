CDU bittet Kinderärzte um Arbeit an Weihnachten - Kritik Nach Ansicht von Berlins CDU-Fraktionsvorsitzenden Kai Wegner sollten Kinderärzte angesichts der angespannten Lage in Kinderkrankenhäusern ihre Praxen an Wei... dpa

ARCHIV - Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. /Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin -Nach Ansicht von Berlins CDU-Fraktionsvorsitzenden Kai Wegner sollten Kinderärzte angesichts der angespannten Lage in Kinderkrankenhäusern ihre Praxen an Weihnachten öffnen. „Besondere Situationen brauchen besondere Lösungen“, sagte Wegner laut Mitteilung. Er bitte die Ärztinnen und Ärzte daher über die Weihnachtstage stundenweise zu öffnen. „Mir ist bewusst, was das für eine Mehrbelastung ist“, sagte der Landesvorsitzende der CDU. „Mir scheint, eine Entspannung der Not-Situation an den Krankenhäusern wird sich anders nicht organisieren lassen.“