CDU-Chef Merz betont vor Wahlen Distanz zur AfD

Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, spricht auf der CDU-Regionalkonferenz. Jan Woitas/dpa

Schkeuditz -CDU-Chef Friedrich Merz hat vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im nächsten Jahr eine klare Distanz zur AfD betont. Die Union werde unverändert von einer „rechtsradikalen Partei“ herausgefordert, sagte Merz am Donnerstagabend bei einer Regionalkonferenz der Partei in Schkeuditz bei Leipzig. „Für die Christlich Demokratische Union wird es mit dieser Partei an keiner Stelle der Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische Zusammenarbeit geben.“ Nur mit einem solchen klaren Kurs seien Wahlen in ganz Deutschland zu gewinnen - das gelte auch in den drei Ostländern.