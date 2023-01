CDU-Chef Merz macht Wahlkampf in Berlin-Neukölln Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz will heute die Berliner CDU im Wahlkampf unterstützen. Gut zwei Wochen vor der Wiederholungswahl plant die Partei ei... dpa

ARCHIV - Friedrich Merz (CDU), CDU-Bundesvorsitzender, gibt ein Pressestatement. Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin -Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz will heute die Berliner CDU im Wahlkampf unterstützen. Gut zwei Wochen vor der Wiederholungswahl plant die Partei eine Veranstaltung mit Merz und Spitzenkandidat Kai Wegner in Berlin-Neukölln. Beide wollten mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, teilte die CDU mit. Sie hofft auf einen Wahlsieg und lag in Umfragen zuletzt mit etwa 23 Prozent auf Platz eins vor SPD und Grünen.