CDU-Chef schlägt „Erweiterung“ des Gendarmenmarktes vor Im Streit um eine Fußgängerzone in der Friedrichstraße hat sich CDU-Chef Kai Wegner für einen neuen Ansatz in Berlins Mitte ausgesprochen. „Mein Vorschlag wä... dpa

ARCHIV - Radfahrer sind auf dem für den Autoverkehr gesperrten Teil der Friedrichstraße unterwegs. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Im Streit um eine Fußgängerzone in der Friedrichstraße hat sich CDU-Chef Kai Wegner für einen neuen Ansatz in Berlins Mitte ausgesprochen. „Mein Vorschlag wäre, den Gendarmenmarkt zu vergrößern“, sagte Wegner in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Freitag). „Die Charlottenstraße und Markgrafenstraße könnten auf dem Abschnitt am Platz als Fußgängerzone genutzt werden. Das würde diesen wunderbaren Ort noch lebenswerter machen.“