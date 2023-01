CDU-Chef Wegener fordert modernere Ausstattung der Polizei Berlins CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegener hat in der Diskussion um ein mögliches Böllerverbot nach Angriffen auf Rettungs- und Sicherheitskräfte in d... dpa

Berlin -Berlins CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegener hat in der Diskussion um ein mögliches Böllerverbot nach Angriffen auf Rettungs- und Sicherheitskräfte in der Silvesternacht eine modernere Ausstattung der Polizei gefordert. „Wir müssen hier endlich ran“, sagte der Spitzenkandidat seiner Partei im Berliner Wahlkampf im RBB-Inforadio am Dienstagmorgen. „Unsere Polizei braucht eine moderne Ausstattung, damit wir sie besser schützen können.“