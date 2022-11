CDU-Chef Wegner: Viele offene Fragen beim Nachtragshaushalt In den kommenden Tagen soll der Nachtragsetat zur Finanzierung von Energie-Hilfspaketen beraten und beschlossen werden. Für CDU-Fraktionschef Wegner ist das ... dpa

Berlin -Vor den parlamentarischen Beratungen zum Berliner Nachtragshaushalt im Abgeordnetenhaus hat CDU-Fraktionschef Kai Wegner Nachbesserungen gefordert. Der Etat sei geprägt von falschen Prioritätssetzungen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. So seien die angedachten Wirtschaftshilfen viel zu gering. „Es gibt viel zu wenig Geld für den Mittelstand. Gerade Klein- und Mittelständler brauchen jetzt finanzielle Hilfen. Es geht um Tausende Arbeitsplätze in der Stadt“, so Wegner, der auch CDU-Landesvorsitzender ist.