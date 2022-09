CDU-Chef Wegner: Weihnachtsbeleuchtung nicht abschalten In der Energiekrise wird in Berlin auch an der öffentlichen Beleuchtung gespart. Droht nun ein Weihnachten ohne Lichterglanz? CDU-Chef Wegner warnt. dpa

ARCHIV - Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm-Tauentzien im vergangenen Jahr. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner hat davor gewarnt, aus Energiespargründen auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt zu verzichten. „Licht bedeutet auch Hoffnung. Und Weihnachten ist das Fest der Hoffnung“, sagte Wegner, der auch Fraktionschef im Abgeordnetenhaus ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Gerade in dieser Zeit brauchen ganz viele Menschen in unserer Stadt Hoffnung.“