CDU-Chef Wegner will „System SPD“ in Berlin beenden

Kai Wegner (CDU), Landesvorsitzender Berlin. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins CDU-Chef Kai Wegner will bei der Wiederholungswahl im Februar das „System SPD“ ablösen und dann als Regierender Bürgermeister für eine funktionierende Stadt sorgen. Das unterstrich der 50-jährige am Samstag auf einem CDU-Landesparteitag. Seit 33 Jahren trage die SPD ununterbrochen Regierungsverantwortung und stelle seit 21 Jahren Regierende Bürgermeister. „Die Genossinnen und Genossen glauben, ihnen gehört Berlin“, so Wegner. „Das muss und das wird sich ändern.“