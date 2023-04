CDU erwartet bessere Zusammenarbeit mit künftigem Senat Die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg wird sich nach Ansicht der Brandenburger Landtags-CDU mit dem künftigen schwarz-roten Senat verbessern. „W... dpa

ARCHIV - Jan Rebmann, Parteivorsitzender der CDU Brandenburg, spricht. Michael Bahlo/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg wird sich nach Ansicht der Brandenburger Landtags-CDU mit dem künftigen schwarz-roten Senat verbessern. „Wir haben jetzt eine sehr ähnliche Konstellation, was die regierungstragenden Fraktionen angeht und damit auch mehr Gemeinsamkeiten“, sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag in Potsdam. Er verwies als Beispiel auf die Energiepolitik. CDU und SPD hätten in ihrem Koalitionsvertrag eine Fortsetzung der Energiepartnerschaft mit Brandenburg festgeschrieben. Redmann warb auch für mehr digitale Bildung im Schulunterricht - das entlaste zudem die Lehrkräfte.