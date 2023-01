CDU: Folgen einer Wiederholungswahl für Bezirke regeln Am 12. Februar steht auch eine Wiederholungswahl für die Bezirksverordnetenversammlungen an. Die CDU möchte gesetzlich regeln, wie es danach mit den Bezirkss... dpa

Berlin -Die Berliner CDU-Fraktion schlägt vor, mit einem Gesetz zu regeln, dass Bezirksstadträte und -bürgermeister im Fall einer Wiederholungswahl nicht einfach im Amt bleiben dürfen. Einen entsprechenden Antrag an das Abgeordnetenhaus hat die Fraktion bereits eingereicht. „Es ist unvorstellbar, dass nach der Wiederholungswahl in den Bezirken alles beim Alten bleibt. Mit unserem Gesetzentwurf stellen wir sicher, dass neue Mehrheiten sich auch in der Zusammensetzung der Bezirksämter spiegeln“, erläuterte CDU-Generalsekretär Stefan Evers am Mittwoch.