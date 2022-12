CDU-Fraktionschef Redmann will Landesvorsitzender werden In der CDU Brandenburg bahnt sich ein Generationswechsel an. Nach dem angekündigten Rückzug von Michael Stübgen wirft Fraktionschef Jan Redmann seinen Hut in... dpa

Jan Redmann, CDU-Fraktionsvorsitzender, spricht. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann will Nachfolger von Michael Stübgen als Landesvorsitzer werden und die Partei fit für die Landtagswahl 2024 machen. Das kündigte der 42-Jährige am Sonntag an, nachdem Innenminister Stübgen seinen geplanten Rückzug von der Parteispitze bekanntgegeben hatte. Redmann, der auch Mitglied im Bundesvorstand ist, will die Christdemokraten zur stärksten Kraft in Brandenburg machen und sie inhaltlich und personell neu aufstellen. In der rot-schwarz-grünen Koalition will er bis zur Wahl nach eigenen Worten weiter kollegial mit den Partnern zusammenarbeiten. Bisher gibt es keine weiteren Bewerber.