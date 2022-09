CDU-Generalsekretär Czaja sagt Hilfe beim Wahlkampf zu CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den Berliner Christdemokraten im Fall einer Neuwahl des Abgeordnetenhauses Unterstützung zugesagt. „Unser Bundesvorsitzen... dpa

Mario Czaja, Generalsekretär der CDU. Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Berlin -CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den Berliner Christdemokraten im Fall einer Neuwahl des Abgeordnetenhauses Unterstützung zugesagt. „Unser Bundesvorsitzender Friedrich Merz und ich werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Berliner CDU dabei helfen, diese Wahl zu gewinnen“, sagte Czaja am Mittwoch dem „Tagesspiegel“. Bei einer mündlichen Verhandlung zog der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahl in Betracht. Eine endgültige Entscheidung darüber steht aber noch aus.