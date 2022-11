CDU-Generalsekretär Czaja zu Urteil: Geisel muss gehen CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichts zu einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl personelle Konseq... dpa

Berlin -CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichts zu einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl personelle Konsequenzen gefordert. Es sei unverständlich, dass der damalige Innensenator Andreas Geisel (SPD) immer noch Senatsmitglied sei, sagte Czaja am Mittwoch. „Unter seiner Amtsführung wurde diese Wahl organisiert. Und wir wissen, dass diese Fehler auch schon in der Vorbereitung, nicht nur in der Durchführung lagen“, argumentierte Czaja mit Blick auf die zahlreichen Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl im September 2021. „Es ist eine Farce, so ein Chaos zu verantworten und dann weiter im Amt zu bleiben.“