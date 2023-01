CDU-Generalsekretär: Enteignungsdebatte bremst Wohnungsbau Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey vorgeworfen, in der Diskussion über die Enteignung großer Wohnu... dpa

Berlin -Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey vorgeworfen, in der Diskussion über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen keine klare Haltung zu beziehen. Evers forderte am Freitag, es müsse Schluss mit Enteignungsdrohungen sein. „Berlins Unternehmen brauchen in dieser schweren Zeit Rechtssicherheit und Planbarkeit.“ Die Enteignungsdebatte lähme vor allem das Vorankommen beim Bau neuer bezahlbarer Wohnungen, sagte Evers. „Es bleibt das Versäumnis von Frau Giffey, diese Gespensterdebatte trotz angeblich roter Linie nicht beendet zu haben.“