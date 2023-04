CDU-Generalsekretär zu Umfrage: „Hebel auf Zukunft umgelegt“ Der Generalsekretär der Brandenburger CDU sieht in den deutlichen Zugewinnen seiner Partei in der jüngsten Umfrage einen Erfolg der Neuaufstellung. „Wir habe... dpa

Potsdam -Der Generalsekretär der Brandenburger CDU sieht in den deutlichen Zugewinnen seiner Partei in der jüngsten Umfrage einen Erfolg der Neuaufstellung. „Wir haben auf dem Landesparteitag mit der Neuwahl des Landesvorsitzenden den Hebel auf Zukunft umgelegt“, sagte Gordon Hoffmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Landesparteitag im März hatte CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann Innenminister Michael Stübgen an der Spitze der Partei abgelöst.