CDU in Berlin vor SPD und Grünen - Mehrheit für Rot-Grün-Rot

Berlin -Die in Berlin regierende Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken kann bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar nach einer Umfrage erneut mit einer Mehrheit rechnen. Im direkten Parteienvergleich hat allerdings die CDU derzeit die Nase vorn. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für den „Tagesspiegel“ und den „Spiegel“.