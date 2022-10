CDU-Innenminister Stübgen sieht Ermüdung wegen Corona-Regeln Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist gegen eine Ausweitung der Maskenpflicht und begründet das auch mit der Haltung in der Bevölkerung. „Das ... dpa

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist gegen eine Ausweitung der Maskenpflicht und begründet das auch mit der Haltung in der Bevölkerung. „Das ist ja eben auch das Problem, dass wir natürlich nach fast drei Jahren Covid eine Ermüdung, auch eine gewisse Aggression in der Bevölkerung haben“, sagte er am Dienstag im RBB-Inforadio. „Das hat auch was damit zu tun, dass wir mit bestimmten Vorschriften und Lockdowns der letzten Jahre übertrieben haben.“ Es werde Einschränkungen geben, wenn es notwendig sei, das Gesundheitssystem zu schützen. Aber: „Eine allgemeine Maskenpflicht halte ich im Moment noch nicht für nötig.“