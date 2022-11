CDU-Landeschef: Wahlwiederholung ist Chance für Neustart Aus Sicht von Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner ist die anstehende Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl eine Chance für einen Neustart. „Es ist ein guter Ta... dpa

ARCHIV - Kai Wegner, CDU-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus Berlin und CDU-Landesvorsitzender. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Aus Sicht von Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner ist die anstehende Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl eine Chance für einen Neustart. „Es ist ein guter Tag für die Demokratie. Gleichzeitig ist heute auch ein Tag der Hoffnung“, sagte Wegner am Mittwoch nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs, nach dem die Wahl vom September 2021 komplett wiederholt werden muss. „Die Berlinerinnen und Berliner werden am 12. Februar die Möglichkeit haben, eine neue Regierung zu wählen“, so Wegner. „Sie können den Stillstand aufbrechen, den Neustart herbeiführen und dafür sorgen, dass Berlin wieder funktioniert.“