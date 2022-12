CDU macht Druck für neue Sicherheitsregeln im Bundestag Die CDU macht nach der Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene Druck für schnelle Verschärfungen der Zutrittsregeln für den Bundestag. „Die Sicherheitsbehörde... dpa

ARCHIV - Mario Czaja, CDU-Generalsekretär, spricht beim CDU Bundesparteitag. Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Berlin -Die CDU macht nach der Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene Druck für schnelle Verschärfungen der Zutrittsregeln für den Bundestag. „Die Sicherheitsbehörden und jene, die die Leitung des Bundestages haben, müssen sich schnell zusammensetzen und sich Gedanken machen, wie die Wehrhaftigkeit des Bundestages und dessen Sicherheit auch unter den neuen Rahmenbedingungen garantiert werden kann“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es muss eine Einschränkung des bislang unkontrollierten Zugangs für ehemalige Abgeordnete mit Hausausweis geben.“