Merz-Rede: Volle Breitseite gegen Öffentlich-Rechtliche und SPD

Wo geht’s lang für die CDU? Zwei Tage wird der Parteitag in Hannover dauern. Es stehen weitreichende Entscheidungen an.

Der Streit beginnt schon im Taxi zum Messegelände. Links sitzt die CDU-Abgeordnete Diana Stöcker, rechts ihr Fraktionskollege Erwin Rüddel. In der Mitte die Reporterin der Berliner Zeitung, die nur mal eben nach der Frauenquote gefragt hat, die auf dem CDU-Parteitag beschlossen werden soll. Oder auch nicht.

Erwin Rüddel erklärt, dass er dagegen sei. Er werde aber zustimmen, damit die Presse nicht schreibt, die Delegierten seien gegen den Parteivorsitzenden Friedrich Merz. „Und ich bin für Friedrich Merz“, versichert Rüddel. Die Quote aber werde nichts ändern und in fünf Jahren sei sie dann wieder weg.

Das ist nämlich der Kompromiss, den Merz seiner Partei präsentiert: Eine Frauenquote, aber nur zur Probe. Ende 2029 soll sie auslaufen und dann evaluiert werden. Rüddel weiß jetzt schon, was dabei herauskommt: Nichts. Er ist davon überzeugt, dass Frauen andere Interessen haben. „Wir suchen auf kommunaler Ebene so oft Frauen“, sagt er. „Und wenn man dann mal eine findet, hört sie nach einem Jahr wieder auf und sagt, dass sei nicht ihre Welt.“

Auf der anderen Seite des Taxis beginnt Diana Stöcker leicht zu vibrieren. Sie schüttelt den Kopf. Sie ist seit vielen Jahren in der CDU aktiv und kennt die Einwände. „Das sagt doch schon sehr viel, wenn eine Frau sagt, die Politik sei nicht ihre Welt.“ Sie selbst werde der Quotenregelung zustimmen – und ihre Mitarbeiterinnen zuhause informieren, sobald die Abstimmung durch sei. „Die warten alle darauf.“

In der Rede des Parteivorsitzenden am Nachmittag warten alle aber erst mal vergeblich darauf, dass Friedrich Merz das Wort auch nur in den Mund nimmt. Er hat im Vorfeld erklärt, die Quote sei nur die zweitbeste Lösung, aber die CDU brauche nun mal mehr Frauen in Führungspositionen. Vor allem aber hat er sich bemüht, die Frage herunterzuspielen. Deutschland ist in der Krise und die CDU diskutiert über woke Themen wie die Frauenquote, diesen Eindruck soll auf keinen Fall den ersten Präsenzparteitag seit drei Jahren prägen.

Stattdessen eröffnet Merz den Parteitag mit einem Seitenhieb auf den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und begrüßt die stattliche Zahl von insgesamt 58 Mitarbeitern, die auf dem Parteitag die Berichterstattung machen, gleich mal extra. Das kommt schon mal gut an bei den Delegierten. Später erklärte er den öffentlich-rechtlichen Sender unter dem donnernden Applaus der Parteimitglieder, dass sie zwar einen Bildungsauftrag hätten, aber keine Erziehungsanstalt seien. Daher hätten sie sich auch „an die Sprachregeln von Goethe und Schiller“ zu halten. Da steigert sich der Applaus zum Jubel.

Begonnen hat der Parteitag etwas verhaltener. Merz wird zwar freundlich empfangen, sein Generalsekretär Mario Czaja, dem der Vorsitzende für die Arbeit dankt, bekommt nur wenig Beifall. Da ist der Funke eindeutig noch nicht übergesprungen. Anders bei Friedrich Merz – seine Rede belohnen die Delegierten mit fünfminütigem stehenden Applaus.

„Wir werden auf diesem Parteitag auch über uns selbst sprechen, aber wichtiger ist es, dass wir über unser Land sprechen“, hatte Merz zu Beginn angekündigt. „Mit klarem Kurs. Mehr Sicherheit für Deutschland“, lautet das Motto des Parteitages und so legt der Vorsitzende auch seine Rede an. Er betont die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine trotz aller wirtschaftlicher Krisen. Der russische Angriff auf die Ukraine sei ein Angriff auf die Freiheit aller, so Merz. „Die Energiepreise mögen steigen, aber Freiheit ist unbezahlbar“, zitiert er die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas.

Merz: In der Union gab es nie so eine politische Korruption wie bei der SPD

Die Abhängigkeit von Russland beim Gas sei ein Fehler, eine Dummheit und vielleicht auch politische Naivität gewesen. „Daran waren wir auch beteiligt“, räumt der CDU-Vorsitzende ein. „Aber die SPD trägt mindestens die gleiche Verantwortung.“ So habe es bei der Union nie so eine politische Korruption gegeben wie bei der SPD. „Das Zentrum dieser abgrundtiefen Korruption ist nicht in Berlin, sondern hier“, so Merz weiter. „Hier in Hannover sitzt dieses Netzwerk, das bis heute funktioniert.“ Das zielt auf den früheren Bundeskanzler und Putin-Vertrauten Gerhard Schröder, der Hannoveraner ist.

Einmal mehr attackiert der CDU-Vorsitzende Olaf Scholz. So spricht er den Antisemitismus-Skandal im Kanzleramt an, als der Palästinenserführer Abbas die Angriffe Israels gegen die Palästinenser als Holocaust bezeichnete. Nie habe er sich vorstellen können, so Merz, dass so etwas unwidersprochen bleiben könne und Scholz Abbas danach auch noch die Hand gebe. Und gleich noch eine Spitze hinterher: „Olaf Scholz wird sich möglicherweise an diese Begegnung mit Abbas schon nicht mehr erinnern.“ Das darf als Seitenhieb gegen Scholz‘ Erinnerungslücken im CumEx-Untersuchungsausschuss gelten.

Scharfe Kritik an der SPD und viel Häme für den Grünen-Vizekanzler Robert Habeck und dessen „Gestammel“ - Merz spricht, wie er es aus dem Bundestag kennt. Man hört hier den Oppositionsführer, weniger den CDU-Vorsitzenden. Dabei hat sich die Partei in Hannover getroffen, um über ihre inhaltlichen Grundsätze zu diskutieren. Dieser Parteitag sei eine Etappe auf dem Weg zum neuen Grundsatzprogramm. „Wir diskutieren morgen darüber“, sagt Merz und es wirkt so, als könne er es durchaus erwarten.

Am Abend gab es die erste wichtige Satzungsänderung. Erst wurde die neue Funktion der stellvertretenden Generalsekretärin geschaffen und der Posten sogleich mit der Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp aus Baden-Württemberg besetzt. Sie erhielt bei der Wahl 740 von 846 gültigen Delegiertenstimmen – und schaffte es damit ganz ohne Quote nach oben.