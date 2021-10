Berlin - Sie mussten sich scheinbar erst aus ihrer Deckung wagen, die Frauen in der CDU. Seit Tagen tobt in der Union ein Richtungsstreit. Die Partei will sich neu erfinden - mit einem neuen Bundesvorstand ohne den Vorsitzenden Armin Laschet, mit einer Basis, die mehr mitreden soll - ebenso wie die Jungen in der Partei.

Am Dienstag meldeten sich dann auch die Politikerinnen in der Partei zu Wort. Sie fordern, bei der Neuaufstellung der CDU stärker beteiligt zu sein. Die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Silvia Breher sagte zur Berliner Zeitung, dass es jetzt an der Zeit sei, die Frauen mehr einzubinden: „Wir haben in der Partei natürlich immer noch viel zu wenige Frauen. Wir sind einfach nicht richtig aufgestellt.“ Die Frauen müssten sichtbarer werden.

Hintergrund ist, dass bei der Nachfolge für den Partei- und Fraktionsvorsitz ausschließlich Männer genannt worden sind - darunter Friedrich Merz, Jens Spahn und Norbert Röttgen. Für Silvia Breher muss der Parteivorsitz am Ende nicht weiblich besetzt sein. „Mir ist es aber ganz wichtig, dass wir jetzt zu einem anderen Gefühl in der Partei kommen. Wir müssen mehr zu einem Teamgedanken kommen. Wir brauchen weniger Ego, sondern mehr Team.“

Partei-Vizechefin Breher fordert künftig drei Stellvertreterinnen

Das sage sie schon seit langem, und auch viele andere Frauen hätten die Egos der Männer satt. „Ich glaube, dass wir zu einem anderen Spirit kommen müssen.“ Es gehe ihr nicht um einen „Selbstzweck“, sagt sie: „Es geht einfach darum, dass wir ernst genommen werden wollen als Partei. Und wir als gemischtes Team einfach besser sind – und wenn überall nur Männer aus NRW auf hohen Posten sind, dann kann das nicht die Breite der Partei sein.“ Die Niedersächsin fordert daher mehr Stellvertreterinnen in Vorstand und Präsidium. In beiden Gremien sind derzeit vier Frauen – jeweils zwei im Vorstand und zwei im Präsidium. „In Zukunft sollte es im Vorstand sowie im Präsidium drei Stellvertreterinnen geben.“

Der Frauenanteil im Bundestag liegt bei 34 Prozent

Die CDU steht mit ihrem niedrigen Frauenanteil nicht alleine da. Immerhin liegt er im neuen Bundestag bei 34 Prozent, vorher waren es noch 31 Prozent. Es ist ein Fortschritt im Schneckentempo.

Spitzenreiter beim Frauenanteil sind die Grünen. Im neuen Bundestag sind 58 Prozent der Abgeordneten Frauen – die Partei besetzt ihre Wahllisten allerdings seit Jahren paritätisch. Und auch die Linkspartei hat einen Frauenanteil von mehr als der Hälfte (54 Prozent). Danach sinken die Zahlen: Die SPD ist gleichbleibend bei 42 Prozent geblieben.

Die FDP steht bei 24, die Union bei 23 und die AfD bei 13 Prozent. Interessant sind die Zahlen vor allem bei der FDP, die als modern gilt und bei der Bundestagswahl vor allem von jungen Menschen gewählt worden war.

Frauen sind nach wie vor unterrepräsentiert. Ye-One Rhie, SPD-Bundestagsabgeordnete

Dabei hatten die Parteien in diesem Jahr deutlich mehr Kandidatinnen aufgestellt als bei den Bundestagswahlen zuvor. Viele schafften es aber nicht in den Bundestag.

Zu den neuen Frauen im Bundestag zählt auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Ye-One Rhie. Die Kommunikationswissenschaftlerin mit koreanischen Wurzeln kam auf Platz 18 der NRW-Landesliste ihrer Partei ins Parlament.

Für Ye-One Rhie besteht noch Aufholbedarf beim Frauenanteil im Bundestag: „Wenn man sich rückblickend den Frauenanteil ansieht, hat dieser eine Talfahrt hingelegt, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Dort sind nach wie vor Frauen unterrepräsentiert. Insgesamt müssen aber alle Parteien mehr tun, um eine wirkliche Parität zu erreichen.“ Die Politikerin aus Aachen will sich in Zukunft verstärkt dafür einsetzen, dass mehr Frauen in die Politik gehen und dass sich die Kultur ändert. „Wir brauchen mehr Vorbilder, die sichtbar und prominent sind und was zu sagen haben“, sagt sie zur Berliner Zeitung.

Politikerinnen besetzen meist nur typische Frauen-Ämter

Im Bundestag möchte die 34-Jährige, dass Politikerinnen mehr gehört werden. „Nicht nur in den üblichen Themenfeldern wie Familie, Soziales und Senioren, die natürlich wichtig sind“, sagt sie. Sie will Politik auch aus anderen Blickwinkeln sehen. Beispielsweise mache es einen Unterschied, wenn Frauen im traditionell eher männlich dominierten Verteidigungsausschuss sitzen - und Männer im Familienausschuss.

In ihrer Zeit als Kommunalpolitikerin in Aachen hat Ye-One Rhie bereits Mobilitäts- und Wissenschaftspolitik gemacht. „Gerade auch in diesen Politikfeldern ist es sehr wichtig, die Perspektiven von Frauen zu berücksichtigen.“

Dass nun der Bundestag ein wenig weiblicher geworden ist, freut die Grünen-Politikerin Claudia Roth nicht wirklich, wie sie jüngst in der ARD sagte: Es sei „viel zu bescheiden“, darin eine gute Nachricht zu sehen. Roth fordert seit Jahren eine gesetzliche Regelung, nötig sei ein verfassungskonformes Paritätsgesetz. In der vergangenen Legislaturperiode sei ein entsprechendes Vorhaben vor allem von CDU und CSU blockiert worden, meint Roth. Nun sei die nächste Regierungskoalition gefragt.