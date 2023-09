Angesichts der steigenden Zahl türkischer Asylbewerber fordert die CDU die Bundesregierung zum Handeln auf. „Die Ampel-Regierung muss endlich die Anreize für eine irreguläre Migration nach Deutschland reduzieren und unsere Grenzen besser schützen“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, der Berliner Zeitung.



Von Januar bis Juli 2023 haben bereits rund 23.000 Türken einen Asylerstantrag in Deutschland gestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es knapp 8000. Damit liegt die Türkei bei den Herkunftsländern hinter Syrien und Afghanistan aktuell an dritter Stelle bei den Asylerstanträgen.

Migration aus der Türkei: CDU beklagt Asyl-Zweckentfremdung

„Dabei hat kaum ein Türke, der bei uns ankommt, tatsächlich einen Fluchtgrund – die Schutzquote liegt bei unter 15 Prozent“, sagt CDU-Politiker Throm. „Die Leute kommen wegen der schwierigen Wirtschaftslage ihres Landes, unser Asylsystem wird hier völlig zweckentfremdet.“ Die Last trügen die Kommunen, aber auch die Flüchtlinge, die einen Anspruch auf Schutz hätten.

Tatsächlich war die Anerkennungsquote bei Asylanträgen von türkischen Staatsangehörigen zuletzt deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2022 waren noch 27,8 Prozent bewilligt worden. In diesem Jahr sind es laut Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) etwa 15 Prozent. Als Fluchtgründe nennen Experten und Nichtregierungsorganisationen die schlechte wirtschaftliche Situation in der Türkei, aber auch die politische Lage nach dem Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Mai.



Schon der gescheiterte Putsch-Versuch im Jahr 2016 hatte Erdogan veranlasst, härter gegen Kritiker vorzugehen. Tausende Oppositionelle sitzen in Haft – viele stehen offiziell unter Terrorismusverdacht.

„Die Hoffnungen vor allem von vielen jungen Menschen in der Türkei auf einen politischen Wandel wurden bei der letzten Wahl enttäuscht“, sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende des FDP-nahen Vereins Liberale Vielfalt, Eren Güvercin, der Berliner Zeitung. „Die Repressalien gegen politisch Andersdenkende und die schlechten beruflichen Perspektiven führen dazu, dass sich viele junge und gut ausgebildete Menschen in der Türkei eine Perspektive in Europa und insbesondere in Deutschland suchen.“

Güvercin spricht sich dafür aus, auf diese Menschen zu setzen – vor allem wegen des viel beklagten Fachkräftemangels. „Es wäre in der momentanen Lage politisch nicht nur sehr dumm, sondern wir werden den internationalen Wettbewerb um Fachkräfte verlieren, wenn wir diesen jungen, gut ausgebildeten Menschen keine Perspektive in Deutschland anbieten.“

Abschiebungen: CDU sieht auch die Türkei in der Verantwortung

Von deutschen Behörden hieß es in der Vergangenheit, die türkische Regierung verlange zahlreiche Dokumente, wenn ein Türke abgeschoben werden soll. Das macht die Rückführung mitunter schwierig. Laut einem Bericht der Tageszeitung Die Welt lebten Mitte 2022 knapp 11.000 ausreisepflichtige Türken in Deutschland. In die Türkei abgeschoben wurden demnach im selben Jahr bis Ende November lediglich 437 Menschen.

„Jedes Land hat die Pflicht, seine Staatsbürger zurückzunehmen. Das gilt auch für die Türkei“, sagt der CDU-Abgeordnete Throm. In Deutschland befänden sich Tausende ausreisepflichtige Türken, die Bundesregierung dürfe Blockaden der Herkunftsländer nicht hinnehmen. „Es kann nicht sein, dass jedes Jahre Millionen Deutsche für einen Urlaub in die Türkei fliegen, der Rückflug von ein paar Tausend Türken in ihre Heimat aber scheitert“, so Throm.