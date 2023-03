CDU-Politikerin Seibeld ist neue Parlamentspräsidentin Die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld ist die erste Parlamentspräsidentin in Berlin seit fast drei Jahrzehnten. Bei der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses ... dpa

Cornelia Seibeld (CDU), neugewählte Parlamentspräsidentin im Abgeordnetenhaus, am Rednerpult. Carsten Koall/dpa

Berlin -Die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld ist die erste Parlamentspräsidentin in Berlin seit fast drei Jahrzehnten. Bei der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar wurde die 48-Jährige am Donnerstag mit klarer Mehrheit gewählt. Sie erhielt in geheimer Wahl 117 Ja-Stimmen bei 29 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen und einer ungültigen Stimme.