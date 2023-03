CDU-Politikerin Seibeld neue Berliner Parlamentspräsidentin Berlins Abgeordnetenhaus startet nach der Wiederholungswahl in den zweiten Teil der Legislaturperiode. In der ersten Sitzung wählen die Abgeordneten erstmals... dpa

Cornelia Seibeld (CDU), neugewählte Parlamentspräsidentin im Abgeordnetenhaus, am Rednerpult. Carsten Koall/dpa

Berlin -Die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld ist die erste Parlamentspräsidentin in Berlin seit fast drei Jahrzehnten. Bei der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar wurde Seibeld am Donnerstag mit klarer Mehrheit gewählt. Sie erhielt in geheimer Wahl 117 Ja-Stimmen bei 29 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen und einer ungültigen Stimme. Zu ihren Stellvertretern bestimmten die Abgeordneten den bisherigen Parlamentspräsidenten Dennis Buchner (SPD) und Bahar Haghanipour (Grüne), die auch bisher schon Vize war.