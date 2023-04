CDU soll Ressort für Mobilität und Klimaschutz übernehmen In der geplanten schwarz-roten Koalition in Berlin übernimmt der Wahlsieger CDU das wichtige Ressort für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz. Darauf verständig... dpa

Franziska Giffey (SPD) und Kai Wegner (CDU) sprechen zu Journalisten. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -In der geplanten schwarz-roten Koalition in Berlin übernimmt der Wahlsieger CDU das wichtige Ressort für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz. Darauf verständigten sich die Union und die SPD am Sonntagabend, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Außerdem bekommt die CDU demnach die Senatsverwaltungen für Bildung, für Finanzen, für Justiz und für Kultur. Hinzu kommt das Amt des Regierenden Bürgermeisters, das CDU-Landeschef Kai Wegner übernehmen soll.