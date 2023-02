CDU-Spitzenkandidat Wegner will schnelle Regierungsbildung CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat sich für ein schnelles Tempo bei der Regierungsbildung in Berlin ausgesprochen. Es müssten sich zwar alle Parteien etwas Z... dpa

Berlin -CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat sich für ein schnelles Tempo bei der Regierungsbildung in Berlin ausgesprochen. Es müssten sich zwar alle Parteien etwas Zeit nehmen, das Wahlergebnis vom Sonntag ein bisschen sacken zu lassen. „Diese Zeit will ich den anderen Parteien auch gerne geben“, sagte Wegner am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. „Nichtsdestotrotz glaube ich, müssen wir in Berlin schnell zur Bildung einer neuen Landesregierung kommen“, so der CDU-Landesvorsitzende und Wahlsieger. „Wir haben große Probleme, große Herausforderungen, große Krisen, und die müssen jetzt abgearbeitet werden, schnellstmöglich.“