CDU und AfD fordern Entlassung von Senator Geisel CDU und AFD im Berliner Abgeordnetenhaus haben mit Nachdruck personelle Konsequenzen im Senat nach den Wahlpannen vor einem Jahr verlangt. CDU-Fraktionschef ... dpa

ARCHIV - Andreas Geisel, Stadtentwicklungssenator, während eines Interviews in seinem Büro. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -CDU und AFD im Berliner Abgeordnetenhaus haben mit Nachdruck personelle Konsequenzen im Senat nach den Wahlpannen vor einem Jahr verlangt. CDU-Fraktionschef Kai Wegner forderte den damaligen Innen- und heutigen Bausenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte im Abgeordnetenhaus auf, „Verantwortung“ für das Desaster am 26. September 2021 zu übernehmen. Er meinte damit Geisels Rücktritt, sprach das Wort aber nicht aus.