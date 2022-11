CDU und Grüne stellen Weichen für Wahlkampf Das Urteil ist gesprochen, der Wahlkampf hat begonnen. CDU und Grüne bringen sich in Stellung, der Wahlleiter meldet sich zu Wort. Derweil hat ein Wissenscha... dpa

Kai Wegner, CDU-Fraktionsvorsitzender und CDU-Landesvorsitzender, spricht während der Plenarsitzung. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Nach der Entscheidung für eine komplette Wahlwiederholung in Berlin bringen sich die Parteien inhaltlich und personell in Stellung. Die CDU kündigte am Freitag einen „Klartext- Wahlkampf“ zur neuerlichen Abstimmung am 12. Februar an und verkündete ihr Ziel, als stärkste Partei einen Politikwechsel in der Stadt jenseits von Rot-Grün-Rot zu erreichen. „Die CDU ist der Garant dafür, dass sich etwas ändert“, sagte ihr Partei- und Fraktionsvorsitzender Kai Wegner. Das Präsidium plädierte zudem dafür, Wegner wie schon 2021 zum Spitzenkandidaten zu küren.