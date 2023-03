CDU und SPD arbeiten am Vorwort des Koalitionsvertrags CDU und SPD haben in Berlin die vor knapp einer Woche begonnenen Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Am Mittwoch kam die Kernverhandlungsgruppe zu einem zwe... dpa

Franziska Giffey gibt eine Pressekonferenz nach der Sitzung des SPD-Landesvorstands. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -CDU und SPD haben in Berlin die vor knapp einer Woche begonnenen Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Am Mittwoch kam die Kernverhandlungsgruppe zu einem zweiten Treffen zusammen, um über die Grundlagen einer schwarz-roten Regierungszusammenarbeit zu beraten. „Wir werden heute den Grundstein legen für die Präambel, für das große Vorwort des Koalitionsvertrages, die übergeordnete Erzählung“, sagte die SPD-Vorsitzende und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. „Wir werden über die großen Linien der Regierungszusammenarbeit sprechen, um am Ende das Beste für die Stadt zu erreichen.“