CDU und SPD: Fachgruppen für Koalitionsverhandlungen

Berlin -Die Berliner SPD hat am Montag über die Besetzung der Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU entschieden. Das teilte ein Sprecher der Partei am frühen Abend mit. Am Nachmittag war dafür der Landesvorstand zusammengekommen. Geplant sind 13 Fachgruppen, in denen die Verhandlungen über Themen aus Bereichen wie innere Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft, Justiz, Bildung oder Klimaschutz geführt werden.