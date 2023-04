CDU und SPD haben Milliarden für den Klimaschutz vereinbart CDU und SPD in Berlin haben in ihrem Koalitionsvertrag ein Milliardenprogramm für den Klimaschutz vereinbart. „Wir wollen die vereinbarten Ziele schneller er... dpa

Franziska Giffey und Kai Wegner bei der Vorstellung des ausgehandelten Koalitionsvertrags. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -CDU und SPD in Berlin haben in ihrem Koalitionsvertrag ein Milliardenprogramm für den Klimaschutz vereinbart. „Wir wollen die vereinbarten Ziele schneller erreichen“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Montag bei der Vorstellung des Vertrags. „Es hat auch etwas mit Lebensqualität in unserer Stadt zu tun.“ Die Ausgaben dafür seien Investitionen in die Zukunft. „Das kriegen Sie nicht kostenlos gestemmt“, sagte Wegner, der neuer Regierender Bürgermeister in der geplanten schwarz-roten Koalition werden will.