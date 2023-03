CDU und SPD in Berlin setzen Koalitionsverhandlungen fort CDU und SPD in Berlin setzen am Montag (10.00) ihre Koalitionsverhandlungen auf höchster Ebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe, die aus Spitzenpolitikern b... dpa

Kai Wegner (CDU, l), Berliner CDU-Landeschef , und Franziska Giffey (SPD,r), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, geben der Presse Statements zu dem Stand der weiteren Entwicklung bei der Regierungsbildung in Berlin Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -CDU und SPD in Berlin setzen am Montag (10.00) ihre Koalitionsverhandlungen auf höchster Ebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe, die aus Spitzenpolitikern beider Parteien besteht, trifft sich zum dritten Mal. Sie will nach Angaben von Parteisprechern unter anderem über die Themen Kultur, Medien, Metropolregion, Europa, Sport und bürgerschaftliches Engagement beraten.