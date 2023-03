CDU und SPD in Berlin setzen Koalitionsverhandlungen fort CDU und SPD in Berlin setzen am Freitag (10.00) ihre Koalitionsverhandlungen auf höchster Ebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe, die aus Spitzenpolitikern ... dpa

Kai Wegner (l), Berliner CDU-Chef , und Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -CDU und SPD in Berlin setzen am Freitag (10.00) ihre Koalitionsverhandlungen auf höchster Ebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe, die aus Spitzenpolitikern beider Parteien besteht, trifft sich zum fünften Mal. Sie will nach Angaben von Parteisprechern unter anderem über die Themenfelder Gesundheit, Pflege, Arbeit und Soziales beraten. Im Unterschied zu den vorherigen Treffen in dieser Woche sind am Rande der Gespräche öffentliche Statements der Verhandlungsführer beider Seiten zum aktuellen Stand geplant.