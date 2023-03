CDU und SPD in Berlin vor Koalitionsverhandlungen Die Zeichen stehen auf Schwarz-Rot: Am Donnerstag wollen CDU und SPD in der Hauptstadt ihre Koalitionsgespräche aufnehmen. Doch in der Partei von SPD-Landesc... dpa

ARCHIV - Auch in der SPD umstrittene Koalition: Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Fast vier Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin beginnen CDU und SPD voraussichtlich am Donnerstag mit ihren Koalitionsverhandlungen. Dann sei zunächst ein Treffen der sogenannten Dachgruppe geplant, sagte ein CDU-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sprecher der SPD bestätigte den Termin. Die Vorbereitungen für die Gespräche über eine schwarz-rote Regierung werden allerdings von viel Kritik begleitet - auch aus der SPD.