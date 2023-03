CDU und SPD in Berlin wollen schnelleren Wohnungsbau Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin sind auf der Zielgeraden. Am Freitag waren noch Finanzfragen offen, auch die Ressortverteilung. Do... dpa

Stefan Evers (CDU, l-r), Generalsekretär, Franziska Giffey (SPD), Kai Wegner (CDU), und Raed Saleh, geben vor der Koalitionsverhandlungen ein Statement. Annette Riedl/dpa

Berlin -CDU und SPD in Berlin wollen mehr Geschwindigkeit beim Wohnungsbau und planen dazu ein „Schnelles-Bauen-Gesetz“. Das teilten der CDU-Landeschef und voraussichtlich neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die SPD-Vorsitzende in Berlin, Franziska Giffey, am Freitag am Rande der Koalitionsverhandlungen beider Parteien mit. Diese befinden sich in der Endphase. Geplant ist demnach, zahlreiche Vorschriften etwa in der Landesbauordnung zu vereinfachen und schnellere Genehmigungsverfahren zu ermöglichen.