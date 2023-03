CDU und SPD in den Startlöchern für Koalitionsgespräche In der Hauptstadt geht es jetzt erstmal in Richtung Schwarz-Rot. Linke und Grüne trauern dem bisherigen Regierungsbündnis mit der SPD hinterher - und sind em... dpa

Berlin -CDU und SPD wollen nächste Woche ihre Koalitionsgespräche für eine neue Berliner Landesregierung beginnen. Die Kritik an dem geplanten Bündnis und der Abkehr der SPD von der Koalition mit Linken und Grünen reißt allerdings nicht ab. Die Linke zeigte sich bei einem Parteitag am Freitagabend tief verärgert und kündigte an, nicht mehr mit SPD-Landeschefin und bisherigen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey zu verhandeln - auch wenn Schwarz-Rot nicht klappen sollte.