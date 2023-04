CDU und SPD kündigen eine Politik des Zusammenhalts an CDU und SPD in Berlin haben für die von ihnen geplante neue Landesregierung eine Politik des Zusammenhalts und der Überwindung gesellschaftlicher Spaltungen ... dpa

Berlin -CDU und SPD in Berlin haben für die von ihnen geplante neue Landesregierung eine Politik des Zusammenhalts und der Überwindung gesellschaftlicher Spaltungen angekündigt. „Dafür streben CDU und SPD eine Koalition an, die vertrauensvoll zusammenarbeitet, die zügig und lösungsorientiert bestehende Probleme anpackt und hart dafür arbeitet, dass Berlin jeden Tag ein bisschen besser funktioniert“, heißt es in der Präambel des Koalitionsvertrags, den beide Parteien am Montag in Berlin vorgestellt haben.