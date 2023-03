CDU und SPD sehen sich bei Koalitionsverhandlungen im Plan Seit zwei Wochen sprechen CDU und SPD in Berlin über eine gemeinsame Landesregierung. Bislang, so die Spitzenkräfte Wegner und Giffey, läuft alles wie geplant. dpa

Kai Wegner (l), Berliner CDU-Chef , und Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -CDU und SPD in Berlin sehen sich bei den Koalitionsverhandlungen für eine schwarz-rote Regierung auf gutem Weg. Es gebe keinen Dissenspunkt, der unüberbrückbar sei, sagte der CDU-Landesvorsitzende und mögliche neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner am Freitag - zwei Wochen nach Beginn der Gespräche. 9 der 13 Facharbeitsgruppen hätten inzwischen ihre Ergebnisse vorgelegt. In vielen Bereichen habe man sich schon geeinigt, sagte Wegner nach einem Treffen der Chefverhandler.