CDU und SPD setzen Koalitionsverhandlungen in Berlin fort CDU und SPD in Berlin setzen am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre Koalitionsverhandlungen auf höchster Ebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe, der Spitzenvertreter b... dpa

Franziska Giffey gibt eine Pressekonferenz nach der Sitzung des SPD-Landesvorstands. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -CDU und SPD in Berlin setzen am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre Koalitionsverhandlungen auf höchster Ebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe, der Spitzenvertreter beider Parteien angehören, kommt zum zweiten Mal zusammen. Unter anderem soll es um die Präambel des Koalitionsvertrags gehen, in der die wichtigsten Leitlinien des Regierungsprogramms zusammengefasst sind. Aber auch erste Ergebnisse der in der Vorwoche gebildeten thematischen Arbeitsgruppen dürften auf dem Tisch der Chefverhandler und -verhandlerinnen landen.