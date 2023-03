CDU und SPD wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen In Berlin stehen die Zeichen auf Regierungswechsel. Rot-Grün-Rot könnte schon bald Geschichte sein. CDU und SPD sind sich einig, Koalitionsverhandlungen zu b... dpa

ARCHIV - CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner (l) und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Knapp drei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin zeichnet sich das Aus für die bisherige rot-grün-rote Regierungskoalition ab. Der Wahlsieger CDU kündigte am Donnerstag an, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen. Zwar sei auch in den Sondierungsgesprächen mit den Grünen „neues Vertrauen“ entstanden. „Nichtsdestotrotz gibt es mehr inhaltliche Schnittmengen mit den Sozialdemokraten“, sagte der CDU-Fraktions- und Landesvorsitzende Kai Wegner. Der Landesvorstand der Sozialdemokraten hatte sich bereits am Mittwoch für Koalitionsgespräche mit der CDU entschieden - obwohl auch das bisherige Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken im neuen Parlament eine Mehrheit gehabt hätte. Die bisherigen Koalitionäre zeigten sich enttäuscht vom Vorgehen der Sozialdemokraten.