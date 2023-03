CDU und SPD wollen Milliarden für Klimaschutz ausgeben CDU und SPD in Berlin wollen „mindestens“ fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um den Klimaschutz in der Stadt voranzutreiben. Das teilten CDU-Chef Kai W... dpa

Berlin -CDU und SPD in Berlin wollen „mindestens“ fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um den Klimaschutz in der Stadt voranzutreiben. Das teilten CDU-Chef Kai Wegner und die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Mittwoch nach Koalitionsverhandlungen mit. Geplant ist demnach ein Sondervermögen, mit dessen Hilfe beide Parteien massiv in Maßnahmen zum Klimaschutz investieren wollen.