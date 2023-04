CDU und SPD wollen Verwaltungsreform vorantreiben CDU und SPD in Berlin wollen die Verwaltungsmodernisierung in der Hauptstadt voranbringen. „Wir wollen einen Schwerpunkt darauf setzen“, sagte der CDU-Landes... dpa

Berlin -CDU und SPD in Berlin wollen die Verwaltungsmodernisierung in der Hauptstadt voranbringen. „Wir wollen einen Schwerpunkt darauf setzen“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags am Montag. „Wir wollen klare Zuständigkeiten zwischen Land und Bezirken.“